海外債券基金 中美投資級債最抗跌

全球金融市場動盪，2022年來債券基金都負報酬，整體來看，相對抗跌的是投資等級債的美債與中債，股市產生較大波動時，債市往往相對較能成為資金停泊的避風港，尤其是美國公債相對穩健，面臨不確定性猶存的金融市場環境，具有利差優勢且波動較低的債券，將會吸引資金關注，投資人可多留意。

群益投信表示，在市場對於通膨以及經濟復甦力道是否延續的疑慮再起之下，股市面臨技術修正壓力，使得全球股市近期再陷震盪，安全性高的避險型資產獲得市場關注，成為資金躲避市況波動的避風港。

摩根投信則認為，2023年是債券投資的絕佳機會。雖債券價格在2022年出現歷史紀錄中的最大跌幅，不過歷經2022年的洗禮，債券現在殖利率更高、估值更佳，有機會大幅上漲。隨著殖利率提升，債券市場相對於股票市場的吸引力也跟著提升；特別是在美國衰退風險日增，以及聯準會逐漸接近升息週期尾聲的情況下，2023年債券殖利率的下行跡會將明顯大於上行機會。摩根投信強調，在2023年配置債券，無論景氣好壞都可以享有獲利的機會，倘若經濟前景惡化，債券殖利率就能獲得下跌的空間，債券價格就會明顯上漲；倘落經濟前景好轉，雖然會讓債券價格進一步下跌，但債券殖利率的上揚，也代表長期收益水準的提升。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克預期，2023年高品質債券的潛在總報酬機會將優於股票，因此基金將持續偏好債券投資，預計朝股4債6的比重配置，樂觀情境下，隨著利率下滑與利差收窄，投資級債可望創造雙位數潛在報酬。