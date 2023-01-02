台股基金逆風 2023首重選股

台股2022年表現不佳，大盤全年下跌21.59％，觀察投信發行的台股各類型基全年績效平均表現負報酬，其中以價值型的跌幅略勝大盤，表現相對抗跌，其他分別為上櫃型下跌25.01％、一般股票型下跌31.26％、科技型下跌31.45％、中小型股票基金和中概股型跌幅則都超過32％。

群益投信表示，台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，震盪過程當中台股不乏具備題材及獲利動能的中小型股，個股表現較大盤亮眼。歷史經驗顯示，景氣循環中，升息見頂後股市可望於一至二季內落底；而基本面而言，歷史經驗亦顯示整體景氣將落後通膨高峰約半年時間見底，台股眾多利空與不確定因素漸漸排除，長期而言全球總體經濟不論軟著陸或硬著陸，終究會有結束下行循環的一天，台股在外資持續賣超及年前量能萎縮下，近期也表現不佳，不過，台灣基本面無虞，台股短期震盪難免，中長期來看卻是逢低布局的好時機。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，近期市場對總體經濟的擔憂已從升息、通膨轉為經濟衰退。根據聯準會2022年11月會議紀錄，多數官員也認為2023年經濟衰退機率達到50％。在經濟衰退的疑慮下，台股大盤再彈升空間有限，預期2023年指數將呈現大區間震盪。在指數為橫盤整理的背景下，陳釧瑤表示，選股將成為首要重點。看好新平台推出及蘋果新機規格提升的受惠股，包括半導體、散熱、連結器及光學等。近期大陸防疫政策開始鬆綁，有望帶動解封相關的台廠受惠股營收。綠能及環保等減碳概念產業，也在全球ESG風潮中，具備高度成長潛力。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，從經濟基本面來看，台灣2022年11月外銷訂單持續下滑至501.4億美元，月減9.5％、年減23.4％，寫下連三黑紀錄，主要由於電子產業面臨庫存調整，加上大陸防疫封控影響產銷進程，而2022年12月仍受全球經濟放緩挑戰，連四黑機率高，將進入全年正成長保衛戰；不過，就目前為止，累計2022年前11月外銷訂單金額達6,146.1億美元，仍較2021年同期小增1.4％。

整體來看，投信法人預估台股2023年指數震盪仍將持續，選股也將持續面臨較高的挑戰，所幸國內基本面仍有支撐加上高殖利率護體，台股可望震盪緩步走高，建議投資人宜以定期定額台股基金方式，較能降低波動風險。