資金漸回籠 A股投資趁低檔

11月以來大陸A股多頭行情解封。投信法人表示，近期機構法人對A股看法轉多，預期在投資人及資金逐步回籠下，A股有望擺脫弱勢格局，重回漲升軌道，建議可趁相對低檔時以定時定額參與後市契機。

隨防疫政策大幅放鬆，市場對A股抱持樂觀態度，投資者入市意願也開始升溫。根據中國證券登記結算公布的數據顯示，11月A股新增投資者數量97.32萬，較上個月成長21.21％。

在資金面觀察，Choice數據顯示，截至12月9日，今年公募基金行業自購的淨申購規模達63.57億人民幣，超過去年全年，再創歷史新高。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，隨防疫政策大轉向，大陸經濟迎轉機，不過因為放鬆幅度大，感染人數可能先快速上升，行情仍可能會因為消息面變動而出現震盪，不過，此舉有機會讓大陸經濟進入打底期間、內需逐步升溫，2023年相較於其他國家可望有較佳的經濟成長率。預期A股呈現波動較大但震盪回穩的趨勢，長線資金開始布局，可留意疫後復甦題材。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，先前召開的中央經濟工作會議強調保持經濟平穩運行至關重要，大力提振市場信心。當前的階段調整不改長局，後市投資者情緒有望伴隨對疫情的預期調整及政策發力逐步改善，目前市場仍處於布局期。產業方面，參考各國疫情解封的過程，關注疫苗及加護病房設備相關類股，以及疫情防控不斷優化下的可選消費板塊。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，市場強力預期防疫政策放鬆，疊加房地產政策不斷加碼，基本面修復的預期提升，但考慮國際經濟衰退，出口承壓，外需將面臨較大壓力，因此，圍繞內需、安全的產業將是市場關注重點。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，建議重點關注二十大領導班子政策牛肉，內需重於外需、安全引領發展將是二個投資主線，建議關注後疫情時代受惠產業如旅遊出行、可選消費；以及各個安全相關產業，如國防安全、數字安全、醫藥安全、糧食安全、能源安全。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺表示，確認了多個有助大陸市場復甦的正面催化因素，包含動態清零政策放鬆、監管環境不會進一步收緊，在各方面都看到了對前景相對樂觀的理由，而與政府長期目標契合的領域能為投資人帶來重大機遇，如：許多消費品和服務尚未充分涵蓋一些二三線城市，共同富裕政策可能會擴大可支配收入的整體規模和為社會福利提供支持。