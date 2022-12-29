生技醫療基金 績效動起來

2023全球經濟籠罩衰退陰霾，近期代表全球生技醫療類股的NBI指數，表現相對代表科技產業的那斯達克指數，以及代表半導體的費城半導體指數都來得相對抗跌，由於生醫新藥前景佳，1月初阿茲海默症等新藥有機會獲FDA藥證，相關新藥股投資前景看旺、加上2020年初以來，生醫產業內的各項大型併購案陸續出籠，帶動利基個股的股價出現飆漲，使投信發行13檔主動型全球生技醫療基金，透過主動選股獲利「績」昂。

據理柏統計，全球生技醫療基金今年以來績效表現截至12月23日止，共有新光、野村2檔全球生醫基金績效表現逆勢突圍，分別創下6.43％、6.51％的正報酬紀錄，也成為今年唯2檔年報酬翻正的生技醫療基金，若拉長至三年期間，新光全球生技醫療基金績效更高達35.07％，績效超越同期NBI指數11.43％約有3倍的差距，顯示生醫基金若有主動選股優勢，長線績效更有看頭。

如果拉長至全球新冠疫情爆發以來，大約三年期間來看，亦有高達7檔投信生醫基金績效超越NBI指數，顯示透過基金團隊主動選股策略，預估在2023全球經濟衰退陰霾籠罩、股市轉趨震盪的「壞消息年」，主動選股的生醫基金精選持股，長期投資更能發揮超越大盤表現的的高報酬優勢。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示，2023年全球總體經濟遇逆風，衰退陰霾籠罩在，高利率投資環境，讓生技股或仍未獲利的中小型新藥股，股價面臨基本面重估壓力。不過，部分臨床處於後期階段、產品具市場成長趨勢、或切入大廠忽略的利基新藥市場，以及公司本益比低，股價具低估值優勢的「璞玉型」生醫股，現階段投資價值浮現。

新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟表示，隨著市場借貸成本增加，以及美國11月零售銷售月增率創今年以來最大跌幅-0.6％，顯示美國家庭的消費能力受高通膨與利率上升的影響有所減弱。整體而言，高通膨與升息環境對於企業還是消費者的衝擊正在顯現，短期內難以緩解。

何彥樟表示，時近年底，金融市場本就容易波動，而近期全球股市普遍下跌，風險資產表現震盪加劇，加上2023年眾多風險未減。在投資策略上，建議以防禦為首要目標，像是醫療保健、公用事業以及必需消費等板塊相對穩健。他指出，醫療生技股第三季財報表現多優於預期，產業也具有韌性，吸引資金回流。多家生技製藥權值股上修2022年營收預測約5％。此外觀察生技ETF - XBI US ETF截至11月底的資金流入狀況，發現生技類股持續吸引資金流入，相對於標普500表現強勁。