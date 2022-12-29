年底消費旺季 全球品牌ETF吸金

隨各大品牌推出限定耶誕商品或特惠折扣等，為年終消費市場挹注買氣及動能。法人表示，觀察過往表現，美股往往在年底呈現漲勢，12月更是一年中表現第二好的月份。近期適逢股市大幅回檔，已偏離歷史走勢，未來補漲空間可期，不容錯過。再加上各國陸續解封迎來海內外消費熱潮，預期在耶誕歡熱氣氛帶動下，今年「耶誕行情」可期，投資人也別忘趁勢布局全球品牌ETF搶反彈契機。

國泰全球品牌50 ETF（00916）基金經理人李翰林指出，手握有超過75個奢侈品品牌的LVMH集團，迄12月19日品牌以市值3,460億歐元穩坐市場榜首，無疑是當今精品集團的龍頭。

根據Deloitte全球報告《2022全球奢侈品力量》顯示，2021財年全球最大的100間奢侈品公司獲得總銷售額3,050億美元，同比增長21.5％，更超過疫情前2019年的2,810億美元。

李翰林指出，全球已逐漸擺脫新冠疫情的影響，中國不再堅持動態清零，大幅放寬防疫政策，內需引擎啟動，預期將逐步為全球市場注入消費動能，這對精品品牌、民生消費品牌甚至是科技品牌來說，都是大好消息。建議投資人可留意近期布局機會，宜趁勢搶搭相關ETF布局全球市值大品牌，不僅有望抓住耶誕行情，還能超前部署各國陸續解封後帶來的各大品牌投資商機。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，金融高波動可能持續，主要擔憂來自美國經濟可能衰退、企業獲利轉弱、積極的貨幣政策，通膨維持高點及地緣政治風險等，但美股、可轉債、非投資等級債仍具有長期投資價值。就美股來說，標普500指數的預期本益比已由今年初的21.4倍大幅回落，且低於長期的16.37倍，具備長期投資價值。

安聯投信表示，有鑑於聯準會已經累計進行一系列升息舉措，預期在接下來的幾個月內，伴隨足夠收緊程度，預料將放緩升息步伐。