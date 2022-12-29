投資等級債 迎春契機到

美國聯準會於12月的利率決策會議作出升息2碼決議，升息幅度放緩，但同時也對於2023年的經濟展望保守。投信法人指出，在升息與經濟放緩之際，凸顯投資等級債券有機會迎來相對較具吸引力的投資甜蜜點，以最新美國投資級債券殖利率揚升至5.08％，遠高於過去十年均值3.18％，且在債券利差高於十年均線之際進場投資，也能提高投資勝率，投資價值備具吸引力。

近期美國投資級公司債券信用利差水準落在135～150個基本點間，高於十年均線值116個基本點，2012年以來美國投資級債券信用利差低於十年均線值時進場投資，無論持有三個月、六個月、一年及三年，平均投資報酬率均為正值，且拉長投資持有期間更能提高投資勝率。

整體而言，從市場面、價值面，及債券特性觀察，隨通膨滑落、升息進入尾聲，一旦景氣趨緩、衰退逆風出現，第一金投信認為，高品質的投資等級債券中，更要留意體質相對優異的標普百大企業債券。

這類債券信評高、違約率低更能因應景氣逆風穩健表現，目前殖利率與信用利差均處十年均線之上，具備投資價值，且更能提高投資勝率，投資人不妨在殖利率彈升、債券價格較大波動之際，分批建立部位，掌握投資等級債券迎春契機與長期收益機會。

瑞士百達資產管理債券經理Philipp Buff指出，相較於歷史水準，債券市場的價值面現在極具吸引力，特別是全球投資等級債券。儘管債券殖利率與利差尚未達到金融危機時的高點，但全球投資等級債券的平均價格已經跌破金融危機的水位，來到歷史最低點。

先機環球動態債券基金富盛產品經理廖伯修建議，仍須謹慎挑選債券投資標的，避免因單一因素造成損失，建議布局債券類型多元化的環球債券基金，配置一定比例的穩健型公債，加上部分投資型等級債、新興市場債，穩健參與全球債市的上漲行情。

復華全球債券基金經理人吳易欣表示，建議先布局公債及投資等級債，獲得長期較高收益率，待聯準會政策不再緊縮及景氣落底，增加配置信用債市。或透過分散布局於全球高評等公債、公司債及金融債的全球債券型基金，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，衰退議題引發市場擔憂，選券著重未來兩年有穩定現金收入、資產可出售、有銀行放貸渠道的發行人。操作上，採防禦型配置，看好具穩定現金流的通訊及醫療保健產業。