基本面穩健 ESG企業債有撐

美國通膨數據低於市場預期、且聯準會將會放緩升息腳步，美國公債殖利率大幅下滑，ESG投資等級債及非投資等級債近一個月反彈，整體市場風險偏好持續改善，ESG Leaders股票指數近一個月收漲。法人表示，儘管經濟趨緩，全球ESG企業基本面依然相對穩健，ESG債券發行人信評調升多於降評，ESG企業的獲利展望到2023年第一季仍有望維持溫和成長。

柏瑞投信2022年11月「洞悉ESG」報告指出，儘管美國激進升息，美國就業市場仍穩健，通膨壓力也有降溫跡象，市場認為美國經濟第四季將維持小幅正增長，且預期聯準會將會逐步放緩升息步調，吸引11月資金持續流入全球ESG股票ETF和ESG債券ETF。

各國政府和產業正加速脫碳目標之際，醫療保健產業中的公司脫碳目標主要針對減少溫室氣體排放和醫療廢棄物。在美國標普500指數中，醫療保健產業所產生的範疇1、2、3的排放量皆較其他行業為少，而能源和公用事業的整體溫室氣體排放量為最高，顯示醫療產業在執行脫碳目標上的成效相對顯著。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，由於美國10年期公債殖利率自近年高檔回落，全球ESG投資級及非投資級企業債的利差呈現收斂走勢，殖利率也同步下滑，不過相對於全球公債的殖利率水準，仍是具有投資吸引力的保守型資產配置標的選項。

根據統計，2022年11月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，顯示企業基本面仍穩健。此外，11月的全球投資級企業債指數未償金額有所增加，整體成分債券檔數仍維持超過12,000檔；全球ESG非投資等級債券指數未償金額則為2022年首次增加，代表市場吸納債券的狀況改善。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，在市場預期經濟可能衰退，促使投資人持續偏好本益比低、現金殖利率較高的價值型股票。在量化模型配置下，目前仍以價值股為主，相對高配能源及消費相關產業。不過上述配置仍將隨市況調整，ESG市場仍有波動風險。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，淨零排放已成為全球共識，淨零轉型趨勢正開始。就政策面，淨零排放、碳中和已成為全球各國共識及氣候政策重點；目前淨零排放和碳中和完成立法的國家已涵蓋全球16％的GDP。預期未來有更多國家及城市在此一領域有正面進展。