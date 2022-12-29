台股基金 11月狂吸逾83億

11月台股強勢反彈，加權指數上漲14.9％，創2009年6月以來最大單月漲幅。強勁的反彈幅度帶動資金再度大幅流向股市，11月主動式台股基金資金淨流入達83.82億元，為2022年4月以來新高，並有高達50.27億是流入台股一般型基金。其中，淨申購居冠的統一黑馬基金，11月獨得12.4億的資金淨流入，占台股一般型基金整體淨申購的四分之一，總計淨申購前五大基金搶占超過6成資金。

統一投信台股團隊表示，近期受到聯準會官員鷹派態度影響，市場擔憂終點利率將提升，使台股跟隨美股回檔。明年景氣步入經濟衰退的可能性，也讓台股大盤預計將持續震盪，但個股表現分化。因此，選股以明年仍具成長潛力的產業為重，例如受惠新平台發表的伺服器及網通族群，蘋果明年新機規格提升，台股基金也將帶動光學及散熱等產業營收。

大陸防疫政策轉向，使大陸解封相關受惠股表現強勢。統一投信台股團隊表示，大陸快速放開防疫政策後，將進入大規模感染陣痛期，壓抑解封概念股第一季營收。但疫情達到高峰後，經濟成長及需求的復甦，將帶動解封概念股業績成長。後續關注大陸疫情擴散對製造業供應鏈衝擊，適逢消費旺季，是否加速部分產業庫存調整進度。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，Fed持續鷹派立場不變，2023年終端利率調高至5％以上，且2023年均不會降息，最快2024年才有降息可能，利率倒掛局面延續，預期美國經濟2023年下半年進入衰退，但應屬溫和衰退格局，而台灣外銷訂單年增率與加權指數報酬率走勢呈高度正相關，估計2022年台灣外銷訂單年增率衰退1.6％～1.9％，明年第一季仍處高基期，衰退機率仍高，但進入2023年第二季，在基期已低，加上中國疫情回穩下，年增率有望轉正，對股市具正面激勵作用。

魏永祥指出，明年第一季美台進入財報季，預期企業獲利將再度下修，加上總經數據仍不佳，預期台股有回測修正的風險，但在下半年獲利年增率轉正下，後市行情看好，建議可利用第一季的回檔整理逢低布局。看好族群中，以半導體（晶圓代工、IC設計、IC設備）、光電、網通、電子零組件等為主；傳產股以塑化、鋼鐵、航太、生技、金融、解封受惠等族群為主。