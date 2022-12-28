升息放緩 法人喊買投資級債

2023年全球經濟將放緩，加上歷史統計經驗顯示通膨見高點後，法人表示，預期美債殖利率多數下滑，加上全球央行將逐步放緩升息至停止升息，將有利於公債與投資等級債券價格走升，尤其投資等級債殖利率多已來至5％以上，相當吸睛。

據零售聯盟預測，今年聖誕銷售較去年成長6％～8％，美國民眾維持強勁消費力道，但聖誕節假期歐美金融市場成交量萎縮，全周股債同步下跌，日圓升值，美元走貶，對於2023年投資展望，市場看法相對保守。近周整體股票型基金與債券基金皆轉為賣超，不過，多數法人相對看好債券類別勝過股票。

富達國際表示，以歷史資料觀之，通膨見頂後之一年美股平均上揚約10％，然目前尚有其他可能影響風險性資產走勢因素，包含企業獲利下修、股價目前還是在歷史高價處以及聯準會不會那麼快啟動降息循環。因此，預估短期市場波動仍高。

從2023年可能進入溫和衰退，從二戰以來，美國於衰退期間企業獲利下滑約13％，預估企業獲利可能會進一步下修。此外，儘管股票評價面已修正，但仍高於歷史均值。另聯準會緊縮的貨幣政策可能不會快速轉為降息。因此，仍維持防禦性策略以因應市場波動。

中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲表示，2024年或有機會進入降息循環，且目前升息已進入尾聲，債券殖利率波動度趨穩下，價格具有一定的投資價值，在高利率環境當中，債券殖利率估計也將維持一定的高水位，當前高評級公司債殖利率仍處5％以上，對投資人而言，兼具價差與息收吸引力。

富達國際表示，明年相對看好公債及投資等級債，對於非投資等級債暫時維持中性看法，主要考量企業獲利放緩及通膨見頂後前幾個月，利差有可能略為擴大，惟2022年信用債已修正，預估波動降放緩且隨著通膨穩定後，後市仍有不錯表現機會。