新興債利差優勢 明年更明顯

美國金融狀況、美元走勢與全球經濟等3個因素在2023年將持續影響新興債走勢，法人表示，儘管新興市場債仍波動，但由於新興市場的實質殖利率仍較美國高出2％～4％，且新興市場企業債預估違約率不高，使新興市場債具吸引力，尤其看好新興市場政府債及公司債券。

資本集團表示，新興市場債券未來最大不利因素是全球局勢變數多，使得2023年將持續波動性，儘管如此，新興市場債券的估值已明顯改善且已知風險似乎已被消化。

即使美元走強的趨勢短期間雖然不太可能逆轉，但由於目前估值已經偏高，一旦美國結束貨幣緊縮政策、俄烏衝突傳出正面消息，或大陸推出刺激經濟措施奏效，美元可能隨即走落。另一方面，有鑑於明年全球經濟成長可能大幅放緩，市場的注意力或許會進一步從「升息」議題轉向關注「經濟衰退風險」。

即使2023年的全球經濟成長環境欠佳，資本集團表示，新興市場主權債券目前具備較高的殖利率與相對低檔的匯率，仍存在著投資價值。包含巴西、墨西哥和哥倫比亞等提前升息的拉丁美洲國家將有利於控制通膨並支撐匯率，這些國家受到俄烏衝突的影響較小、亦受惠於商品價格上漲，可能是當前較具投資潛力的新興債市。

大拇哥投顧表示，固定收益商品利率提高，目前收益率來到相對高點，相對股市的吸引力開始增加，加上企業基本面上，公司債企業槓桿率和利息保障倍數等指標皆位於健康的水準，但還是需留意目前偏高的利率或將對經濟帶來強大的下行壓力。

在新興市場債後市，大拇哥投顧表示，這一輪的緊縮周期，新興國家央行升息行動比已開發國家快，當前債券殖利率已來到波段高位且通膨預計將於今年底見頂，預期在2023年時新興國家央行或有降息空間，新興債市將成為極具吸引力。

同時在投資新興市場的時候也需關注匯率風險，匯率的部分宜關注以內需為主、具實質利率優勢的，同時財政體質與外匯儲備保持穩健的貨幣有機會先行走穩。此時，相對看好新興市場當地貨幣債。