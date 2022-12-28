錢進台股ETF 搭元月除息列車

2022年封關倒數計時之際，投資人除了把握封關行情，也不妨留意台股ETF元月除息列車。CMoney資料統計，過去十年台股在封關最後一周全數收漲，漲幅最大3.27％，最小0.16％，十年平均為1.42％，若今年股價有機會再複製歷年的封關周上漲行情，接下來還有元月行情、紅包行情值得期待，封關前把握卡位元月台股ETF除息進場時機。

第四季台股經歷10、11月反彈行情波，大多數台股ETF都有不錯的表現。第一金投信指出，投資人不妨把握近期股價波動干擾期，藉由財務品質較佳的企業標的，透過藍籌市值型台股ETF逢回建立長期部位，短線還有機會搭上個別ETF元月除息列車。

第一金投信指出，台股波動修正期是多數投資人、小資族群分批建立投資部位存好股時機，選擇優質財務、股息穩健的高質股，更能正面因應經濟逆風與投資市場風險。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，2023年關注重點在於高利率對於經濟的影響，以及在何種條件才能啟動降息循環，聯準會12月升息幅度下降顯示聯準會利率政策正在接近其緊縮週期的尾聲，但預估利率終值將更高且高息維持更久。從官方態度來看，2023年上半年大致有2～3碼之升息空間，之後將關注相關就業數據與薪資變動率而定。預期2023年在企業獲利衰退及評價回升的相互影響下，指數應有正向的發展空間。

安聯投信台股團隊表示，明年台股有兩個投資方向值得留意。長線趨勢，包括科技發展及追求永續帶動之綠能趨勢。題材上看好人工智慧、智慧物聯網、資料中心等。

台新主流基金經理人沈建宏表示，預期2023年科技股可望表現優於傳產股，晶圓代工景氣有機會在2023年第一季落底，2023年第二季半導體產業庫存調整完畢，此外，2023年疫情解封會較2022年明顯，有利內需及航空產業的成長。操作上，看好族群包括新規格如高速傳輸、新產品、汽車與電動車供應鏈、低軌道衛星、經濟解封受惠、生技等。

兆豐投信指出，等權重型ETF對台股資本市場可掀起ETF再進化的效果，可望貢獻五大影響力，包含降低單一個股對市場的影響性、擴大持有產業龍頭股有助穩定盤勢、全面性分散產業風險、掌握與時俱進的各產業龍頭公司、ETF優化有助資本市場進化等。