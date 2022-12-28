歐股跌深 法人逢低撿便宜

歐洲央行近期升息50個基點，符合市場預期，歐洲央行同時下調經濟成長預估，預計歐元區經濟將在今年第四季與2023第一季開始萎縮。即使在此情況之下，有法人留意到歐股投資價值。

安盛最佳收益基金投資組合經理劉茜表示，今年受到俄烏戰爭影響，歐洲天然氣價格波動極大，同時歐洲因能源危機大幅推高能源價格和通膨風險，促使歐洲央行被迫收緊貨幣政策，引發經濟衰退，然近期歐洲天然氣價格已出現下跌跡象。

劉茜指出，主要因今年秋季氣候較以往溫和，加上歐洲央行升息幅度也呈現放緩趨勢，顯示歐洲通膨見底可能性大增，而歐洲作為低增速且成熟發達的經濟體，長期被全球投資者所忽視，其中不乏優質獨特的有潛力企業。目前相對看好週期性不強、防禦型的行業與營收穩定性高的公司，如義大利中小型企業、精品產業或是具有獨特技術的企業比如荷蘭的艾司摩爾（ASML）等。

國泰投顧表示，今年年初以來歐洲市場面臨諸多不確定因素影響，導致歐洲股市不受市場青睞，但歐股今年以來的表現並不遜於美股，截至11月底，道瓊歐洲600指數下跌9.79％，其跌幅比標準普爾500指數少，同一期間，標準普爾500下跌14.39％。

國泰投顧說，歐洲企業第三季財報表現不錯，這對走勢疲軟的歐股帶來利多訊息，使歐股近期出現漲勢。就已公布財報中，道瓊歐洲600指數成份股約有8成多企業營收優於預期，今年第三季銷售成長年增率逾25％。外資券商也給予歐洲企業樂觀預期，預估EPS季成長率有接近7％表現。

富蘭克林證券投顧即表示，在2023年仍須要特別留意的歐洲資產，畢竟俄烏戰爭拖累歐洲經濟陷入衰退，戰爭拖延加劇停滯性通膨風險，能源危機也對歐洲經濟造成衝擊，高通膨迫使歐洲央行加速升息；消費信心疲軟影響內需；歐洲各國財政風險上升等多項因素，使得投資歐洲資產可能面臨較多的不確定性風險。