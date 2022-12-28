股市回檔 台股基金分散風險

近期全球股市起伏不定，聯準會（Fed）釋出將繼續升息抑制通膨的資訊，及對2023年經濟衰退的預測，都令市場承壓，使得台股持續在區間震盪，後續留意經濟數據表現，盤面聚焦利多題材發酵族群表現，投信建議透過台股基金布局分散風險。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，美國殖利率曲線倒掛，預警經濟衰退，目前債市處於1980年以來最大的殖利率曲線倒掛時期，預料2023上半年經濟軟著陸，或淺度衰退機率高，下半年景氣將有回暖轉機。台股受到總經數據發布干擾，預期短線盤勢區間震盪可能性較大，盤面關注利多題材發酵族群的表現。

群益長安基金經理人王耀龍表示，市場持續消化升息議題，及大陸放鬆清零，現階段布局2023年預期有好表現族群，觀察整體環境不佳，能維持成長的族群，股價將有機會表現。相對看好材料檢測、低軌道衛星、車用零組件、解封、清零鬆綁、生技、Macbook供應鏈、MIH概念股、伺服器新平台等相關類股。

台新台灣中小基金經理人吳繼先認為，預料利率尚未達高點，台股隨美股回檔震盪整理，但大部分產業2022年下半年嚴重下修，甚至未到盡頭，2023年復甦時間較晚，不排除獲利呈現衰退的情況，近期台股回檔可視為短線獲利回吐賣壓，修正後評價趨於合理，逢低可擇優布局。選股建議ASIC、IP、server等IC設計族群，及半導體檢測、先進製程半導體設備，另不需庫存調整的能源及遊戲股也可留意。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊強調，大陸逐步解封，復甦產業將是市場重心，台股產業關注展望較佳、獲利成長及庫存狀況，看好半導體先進製程、矽智財、檢測、高速傳輸、伺服器供應鏈、光學元件、汽車電子、金融、生技、紡織、原物料、汽車及一般消費通路。