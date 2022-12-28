高息ETF換血 存股族進場佳機

12月對台股ETF來說是重要成份股換股月，選股條件的不同顯示出的操作績效也不同，投信法人表示，市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇，不過投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成份股企業獲利成長性。

群益投信表示，股票ETF是追蹤代表一籃子股票表現的指數績效。而股市是經濟的櫥窗，一個經濟體不會消失歸零，但個別公司可能會。ETF有幾個很好的機制。例如：分散以及汰弱換強。以台股而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF成份股中，在不同挑選條件下，有時會有景氣循環股納入，有些是一般循環（例如面板），有的可能是長達數年的超級景氣循環股（例如航運），不過不易判斷；高股息ETF都有景氣循環股，因為大家都是用股息來選股（不論是用預估、歷史、現在來選），在景氣好時景氣循環股的股息配發較高，所以高股息ETF易選入；即使是用平均股利率來選股，也有景氣循環股，而且可能會在明後年忽然加入景氣循環股（因為平均股利的方法會選到過去的高息股），如果是因股價下跌而成為高股息的景氣循環股，不僅股利率高，而且評價也便宜（例如股價淨值比已處在1倍以下的低檔區），下跌風險已相對低，未來股價反彈機會高；相對市場上的高股息ETF，部分已作改良在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。

兆豐投信表示，隨著國際地緣局勢的轉變、通膨升溫等因素，台股市場須留意景氣下行風險，建議不妨採用台股ETF來切入市場，交易機會相對透明且公開，亦可望聚焦財務能力好、現金流穩健的成份股，即便遇上市場多空交戰之際，利用台股ETF參與台股的長線行情並爭取累積的息收機會。現階段金融市場波動頻繁，投資ETF時，留意除息前後的交易市場波動狀況，並觀察市價相對於淨值可能出現的變化，投資人交易時可多加留意這類條件，作為評估進場布局的依據。