美股震盪 高成長基金逆勢抗跌

2022年上半年受到聯準會（Fed）積極升息打壓通膨、地緣政治風險加劇等利空衝擊，史坦普500指數跌入熊市，近半年美股雖反彈，但貨幣政策維持緊縮，及景氣呈現下行趨勢，反彈動能未能延續，壓抑美股表現，統計顯示，美股高成長基金逆勢表現亮眼。

根據理柏資訊統計境外美股基金績效，至12月27日止的近半年，60檔美股基金平均雖下跌2.36％，仍有多檔基金逆勢繳出正報酬，其中富蘭克林高成長基金近半年上漲6.47％表現領先，且2022年以來雖下跌，跌幅也比大盤輕，也是唯一近三個月、六個月、一年、二年、三年及五年均居同類型基金前四分之一強的美股基金，且該基金三年年化波動度並低於同類基金平均。

理財專家分析，該基金短中長期績效穩健，歸功於該獨特的選股策略，為國內少數鎖定股利成長股的美股基金，採取四大選股標準，包括過去十年中至少八年股利增加且在期間沒有削減股利、過去十年股利增加至少100％、獲利再投資的股利支付低於當前獲利的65％、長期債務低於總市值的50％或優先債至少被一間主要債券信評機構評為投資等級，精選出50家至70家具長線增值潛力的個股。

理財專家指出，由於股利配發普遍來自獲利，因此能夠維持穩定、持續提高股利發放的企業多具有健康的財務體質、穩定獲利成長以及可持續發展的商業模式，是企業財務體質健康的最佳證明。

觀察富蘭克林高成長基金2022年11月底主要持股包括軟體股Roper科技、化學公司林德集團、醫療器材和設備製造商史賽克、國防公司雷神科技股利均已連續成長25年以上，2022年以來至12月27日止股價跌幅均較史坦普500指數為輕，雷神科技股價更逆勢上漲超過15％。

展望2023年，理財專家認為，全球經濟前景及地緣政治情勢存在諸多不確定性，預估股市波動可能持續，股利成長股具備長期表現穩健且波動較低的特色，可做為波動環境下定期定額長線布局美國股市的選項。