升息憂慮未散 新興亞股突圍

美國最新經濟數據相對正向、通膨數據略高於預期但仍高於聯準會目標，市場持續擔憂聯準會可能延續鷹派政策立場，使市場風險情緒降溫、全球股市漲跌互見。

根據最新統計顯示，過去一周全球股市資金流向分歧，包括美國、已開發歐洲、拉美及歐非中東等地股市資金呈淨流出狀態，亞太不含日本及全球新興市場股市則迎來資金淨流入。

回顧近期股市，安聯投信表示，美國第三季GDP數據成長幅度上修，包括消費與企業需求皆保持強勁，不過最新釋出的核心PCE略高於市場預期，使市場擔憂聯準會可能持續保持偏向鷹派政策的態度，加上美股最新科技財報好壞參半，美股主要指數過去一周多走跌、其中科技成長股相對承壓，其餘如歐洲、亞洲與新興市場等地股市則是漲跌互見。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，隨著聯準會最新升息幅度放緩，美元出現回落、也使非美地區的股匯市近來有所走揚。不過檢視包括聯準會及歐洲央行等官員言論，其態度仍多偏向鷹派、強化了市場對於明年經濟衰退的疑慮；檢視MSCI世界指數，11大類股從12月初至近期幾乎全數走跌，其中過往漲幅較大的能源受到經濟衰退疑慮影響，跌幅為各式類股中較明顯者。

投資方向上，莊凱倫指出，近來考量聯準會升息節奏放緩、大陸開始鬆綁清零政策，美元有所回降並推升非美市場反彈，可適量加碼如全球與新興亞股來參與股市走揚，但考慮基本面的放緩風險，仍可適度配置如低波動、高股息等防禦性標的來降低風險；未來一個月則可留意通膨數據變化、央行政策、美債殖利率及美元走勢等指標變化作為投資時的判斷參考，並進行動態調整。

富蘭克林證券投顧表示，儘管近期數據顯示通膨持續緩解，但美歐央行表態明年將維持緊縮性政策直至證據顯示物價將恢復穩定，日本央行也釋出長期超寬鬆政策可能轉向的訊號，壓抑資產評價面，而愈來愈多數據顯示未來一年經濟衰退風險升高，大陸解封後的疫情升溫顯示復甦之路顛簸，增添風險性資產波動，預期「債優於股」將成為年底至明年第一季的投資主旋律。

富蘭克林證券投顧建議，明年核心配置首選為可靈活配置的美國價值平衡型基金；另為迎接債市轉多行情，可先搭配在高評等債的全球複合債、美國政府債或全球債券型基金。

至於股票部位，預期明年第一季股市將延續震盪測底走勢，建議靠攏於防禦色彩的基礎建設、公用事業產業及美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。相較於美歐經濟仍在下坡段，大陸經濟有望隨防疫鬆綁而自谷底回升，積極者可留意大陸及新興亞股的轉機行情。