違約率持續低檔 美非投債有戲

受高利率及貨幣政策不確定性影響，美國非投資等級債券發行量，在第四季傳統發債旺季未出現反彈，且新發行債案多出現折價。不過，債券價格的下跌亦推高殖利率，從歷史上看，當市場收益率超過達到8％或更高後的3、6和12個月，平均未來報酬率分別約為2.5％、4.2％和13.2％。據外資專業機構估計，美國非投資等級債券違約率2023年仍將維持低檔，投資吸引力提升。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，目前債券殖利率位於歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的，建議分批布局。因應市場大幅波動，建議配置優先擔保債、避開低評級債券。

相對看好有機會受惠聯準會率先放緩升息腳步的美國非投資等級債券，並提高BB評等債券比重，因為從過去經驗來看，在景氣衰退期間，BB評級債券違約率小於1.5％，且正報酬機會高，若進一步搭配優先擔保利基，耐震防禦力將大幅提升。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷表示，墜落天使非投資級債是指信用評等被調降至非投資等級的債券，由於發行時為投資等級債券，因此信用評等多數集中在BB評級，以彭博巴克萊美國墜落天使非投資級債指數而言，高達82％的債券屬於品質相對較佳的BB評級。由於信用評等較高，相較於全球非投資級債券指數，墜落天使非投資級債的違約率明顯較低。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，歷經2022年大幅修正之後，非投資等級債券的評價面具吸引力，較高的殖利率相對公債、投資等級債券相當具有投資價值，後市保持樂觀以對。此外，科技非投資債歷經2022年快速大幅升息以及利差彈升後，目前殖利率已達8～9％的長期高點、優於5年平均的5.68％。

富蘭克林固定收益團隊認為，隨著市場價格大多反應聯準會終點利率，債市轉多的趨勢明確，可先以美元計價的全球複合債型為核心配置，迎接債市多頭。