景氣趨緩 醫療股成資金避風港

未來一年內各國衰退機率上升趨勢不變，代表各國未來軟著陸的可能性仍低，看法保守，也導致市場震盪，不過，最近一個月醫療與生技ETF資金流入居前，細分醫療子產業來看，市場長期超配健保公司，今年則加買生技，顯示資金流向醫療股仍是以資金避風港為主要考量。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，全球醫療指數本益比升至17.6倍，但與年初的20倍相比仍不算貴；考量預期ROE達30.1％，僅須支付17.6倍的本益比，物美價廉。

操作上，產業配置上可以製藥、生命科學工具、生技、醫療設備、預防保健為主。其中，製藥、健保、大型生技評價較不受利率影響。儘管市場氣氛較為樂觀，但市況仍不算穩定，後市變數仍多；考量利率與市場風險降低但仍未消散，醫療保健剛性需求、不受景氣影響的優勢，是現階段絕佳資產配置。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，外資券商統計，生技股票類於過去四次升息期間，平均漲幅18％，不僅如此；在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。2022生技醫療產業不斷有新的合併案傳出，產業利多消息不斷，成長力道不容小覷。

富蘭克林華美投信認為，生技醫療類股一直是最具剛性需求支撐的一群，目前多頭行情仍在，醫療保健產業中的生技製藥、醫療通路與服務等防禦性領域，2023仍有望再次吸引資金進駐。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，市場對醫療產業的聚焦已由COVID-19疫苗及治療藥物轉回至更多其他新技術的發展推進，包括基因療法、基因編輯、細胞療法、免疫腫瘤療法等，長期將為整體產業帶來創新商機。隨著新藥臨床實驗及相關銷售陸續恢復，市場將重新聚焦在研發能力強的企業，及更加關注包含阿茲海默症、腫瘤、血液疾病及罕見疾病等藥物的研發進展。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，根據過往統計，醫療保健產業在美元強勢、利率上升時期，表現相對較強。整體而言，生技族群因臨床試驗解盲成功以及併購題材發酵，商機擴大下長多趨勢不變。

鋒裕匯理投信表示，隨著先進醫療科技推出的革命性技術，除了為原有的醫療方式或設備帶來變革之外，也進而成為該領域的龍頭廠商，藉由研發提升優勢，擴大市占規模、獲利表現與財務體質，整體產業投資前景看好。