殖利率誘人 雙債有利可尋

美國通膨數據連二個月有感降溫，通膨下滑趨勢可望漸成形，代表利率風險將從高點回落，美國聯準會（Fed）12月升息幅度減緩，儘管仍不改鷹調，市場關注景氣放緩的避險需求驅動，殖利率誘人的投資級債持續反彈，激勵全球投資級債、金融債基金表現亮眼，有利伺機進場布局。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，通膨降溫但市場避險需求賀猶存，投資級債近期仍獲得資金青睞，根據EPFR統計，過去一個月投資級債僅一周呈現小幅淨流出。後市因Fed雖強調維持高利率政策，直到通膨明顯改善，但也坦言會衡量景氣衝擊影響，即利率風險可望下降，避險需求將持續推動資金流向體質健康的投資級債，加上殖利率具吸引力，後市表現仍看好。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金經理人邱敬哲指出，美國需求已顯現放緩，特別是房市及工業生產數據轉弱，使Fed明年上半年暫停升息機率增加，有利緩和債市緊張氣氛，一旦暫停升息確立，將激勵債市反彈行情。短期市場震盪仍大，可採分散投資策略布局。

提供直接參與美元銀行債市場的ETF基金，透過追蹤彭博巴克萊美元銀行債券15年期以上指數，參考標的指數編制權值比例，分散投資各指數成分債券，且逐月調整成份配置，有利更完整參與美元金融債的成長，免除選債壓力且讓投資決策單純化。

徐建華認為，同樣具投資信評的金融次順位債，收益率近7.49％，更具吸引力，且存續期間明顯較短，利率敏感度較低，在利率風險尚未能全面排除下，更具備抵禦波動的能力。根據標普針對全球200強銀行進行評級分析顯示，面對市場波動與景氣疑慮時，多數保有充足且強勁的資金與流動性，產業風險相對可控，提供穩健配置標的，兼顧收益與降低波動風險。