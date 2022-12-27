利多齊發 生技基金蓄勢待發

生技指數今年以來表現相對抗跌，主要是不論景氣如何，醫療活動屬於剛性需求，近二年疫情遞延，且壓抑原本需要被治療的慢性病，近期除醫材類股題材火熱，企業併購利多再傳，支撐類股成長，投信建議，不妨趁早逢回分批或定期定額中長期布局生技基金。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，根據外資券商統計，生技股過去四次升息期間，平均漲幅18％，且在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。2022年生技醫療產業不斷有新的合併案傳出，產業利多消息不斷，成長力道表現不容小覷，僅管全球股市受高通膨與美國聯準會鷹派升息的衝擊影響，整體表現不如預期，但生技產業去年領先拉回，今年表現相對強漲抗跌。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，觀察醫療保健通膨期間表現佳，升息循環結束後持有一年報酬達22.6％，因第四季以來新醫療受惠FDA製藥與設備雙核可，即除新藥認證，也提供新醫療設備服務開發工具認證，醫療產業革新已從傳統生技、製藥，移轉到生命工具服務、醫療設備及醫療服務，建議優先布局相關概念股。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄認為，生技醫療基本面仍屬健康，及人口老化趨勢的藥品與醫療服務需求增加，產業長期發展仍看多，且投資題材多元，中長期前景仍可期，建議透過生技ETF布局，其中NBI生技指數網羅全球生技業最具代表的龍頭企業，投資題材包括疫苗、癌症、基因療法等，相關ETF有助一次掌握生技投資機會。

富蘭克林華美投信強調，生技醫療具剛性需求，目前多頭行情仍在，產業中的生技製藥、醫療通路與服務等防禦性領域，2023年仍有望吸引資金進駐，持續受惠臨床數據成功解盲、新研發藥證獲、併購相關題材，持續展現創新趨勢與剛性需求。