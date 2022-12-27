海外ETF前三強 H2漲一成

12月進入尾聲，觀察下半年來海外股票ETF表現，受到美國聯準會（Fed）升息、通膨壓力、俄烏戰爭等持續干擾下，金融市場依舊波動頻頻，ETF表現跌多漲少，但績效前十強仍守住正報酬，前三強更有超過1成的表現，分別是生技、印度、潔淨能源ETF。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄表示，NBI生技指數下半年來上漲逾1成，較S&P500指數上漲0.96％、NASDAQ指數下跌4.37％明顯優異。由於人口老化趨勢，對藥物及醫療服務需求不減，生技醫療產業長期擁有極大的發展潛能，加上生技醫療估值仍屬便宜，持續看好生技醫療中長期表現，建議逢低佈局，提升整體潛在收益。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，醫療無論景氣好壞都屬必要支出，不太受影響，正是產業特殊優勢，先前股價修正，價格優勢再度浮現，且企業獲利不降反升，此時反而是中長期布局股市的較佳時機。

曾盈甄建議，透過布局追蹤國際生技指數，其中NBI生技指數網羅全球生技最具代表的龍頭企業，包括眾多先進的醫療技術與製藥公司，例如基因治療、癌症免疫等，在醫學藥物與生物技術不斷推陳出新下，更有助宏觀的布局產業先機。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，印度受惠製造業興起、出口成長份額增加、基礎建設支撐等三大關鍵，將於2031年前成為世界製造工廠，高速成長的經濟動能與前景值得投資人關注。股市創高後高檔震盪，可把握短暫拉回機會，定期定額長線布局。

富邦ESG綠色電力（00920）ETF經理人洪珮甄強調，永續發展綠色目標投資大趨勢，趁歐洲加速能源轉型帶動綠電需求增長，逢低加碼全球主題型綠電ETF，將有助強化投資組合多元性。