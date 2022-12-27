台股築底震盪 店頭市場基金有潛利

經驗顯示，景氣循環中，升息見頂後股市可望於一至二季內落底；而基本面而言，歷史經驗亦顯示整體景氣將落後通膨高峰約半年時間見底，投信法人表示，台股眾多利空與不確定因素漸漸排除，長期而言全球總體經濟不論軟著陸或硬著陸，終究會有結束下行循環的一天，因台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，故震盪過後台股長線仍可望重返多頭的看法不變，在這過程當中台股不乏具備題材及獲利動能的中小型股，預期個股表現將較大盤亮眼。

觀察近一月台股基金各類型平均績效以上櫃股票型1.83％表現最佳，其次依序為中小型0.15％、一般股票型0.04％。台股行情要持續發熱，最需要中小型股續航，不過中小型個股的震盪加劇，表現差異相當大，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人可以店頭市場基金來介入。

群益投信表示，目前全球終端需求仍持續下滑，所幸通膨可望見頂開始滑落下，聯準會升息終點及景氣下滑落底時間目前判斷仍在2023年的上半年；預期指數中期仍將陷入震盪整理；現階段內資為目前交易主要動能，也帶動OTC、中小型股表現活潑。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，雖目前綜合觀察，包括總經數據或企業財報，均落在調整的過程。但台股在美國貨幣緊縮趨緩，以及地緣政治風險降低下，由先前的評價修正轉為評價回復行情。雖出口後續趨緩風險仍在，但內需可望成為明年成長的重心所在，預估將可維持台灣整體GDP維持成長趨勢。

目前處於財報空窗期，資金可望持續青睞明年獲利具成長潛力的族群，疫後復甦及剛需產業等能見度相對明確之標的，仍有望維持多頭趨勢，指數將有機會慢慢回到多頭軌道。在技術指標方面，11月台股呈現多頭走勢，加權、櫃買雙雙突破季線、半年線，但隨著漲多後回檔，日KD、MACD均呈現高檔往下，短期仍待修正結束。