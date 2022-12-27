2023投資 鎖定SET三大趨勢

即將揮別震盪起伏的2022年，投資人開始積極規劃2023年的布局。野村投信表示，面對嶄新的局勢，投資思維也要創新，建議鎖定「SET」三大趨勢為主的次世代多重主題股票，掌握未來具備成長爆發力之關鍵主題。由於短期內股市可能因市場擔憂經濟衰退而較為波動，因此投資組合應搭配投資級債券與墜落天使非投資級債券，在降低波動的同時兼顧中長線發展潛力。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷表示，隨著通膨滑落、升息步入尾聲，2023年是布局股市的好時機。就像疫苗要隨著病毒演變選擇次世代疫苗一樣，投資策略也應跟著投資環境演進，建議以次世代多重主題股票為主，從S（Social，社會）、E（Environment，環境）、T（Technique，技法）三大關鍵趨勢著手，篩選創新能力強、具有強大業績成長潛力的企業，趁股市仍在相對低檔時作中長線布局。黃奕捷指出，SET三大趨勢共包含14個次世代主題，以S（Social，社會）來說，隨著人均GDP成長，經濟發展下的受惠對象增加，民眾行為與偏好模式不斷改變，其中醫療、教育學習、虛擬消費以及金融服務等四大主題的投資機會最受注目，龐大商機正蘊藏其中。

至於E（Environment，環境），近年來關注度更是與日俱增，面對氣候變遷加劇，全球各國正在逐步淘汰助長氣候危機的產業，包括能源轉型、減緩氣候變遷（例如廢棄物處理）、未來車以及可以因應氣候變遷的營造工程與系統與材料等，都是環境趨勢下的受惠者。

T（Technique，技法）則包含六大主題，從醫藥創新、機器人與自動化、商業智慧（軟體與網路安全）、金融科技、實質基建與數位基建，均反映出科技發展改變了傳統的生產模式，能夠提升生產效率或具備創新科技、打造新興商業模式並改革既有體制的企業，都可望成為未來贏家。

為了降低波動風險，建議搭配由高評等投資級債以及高品質的非投資級債（墜落天使非投資級債）組成的「雙高債」，追求更佳的投資成果。