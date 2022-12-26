卡位雙電基金 掌握全球趨勢

國際能源總署IEA最新公布的再生能源報告顯示，受到俄烏戰爭、地緣政治緊張影響，預期全球電力結構將出現重大轉變，激發再生能源前所未見的動能，促使許多國家加速轉向太陽能和風力等再生能源，以降低對進口石化燃料的依賴，預估再生能源有望在2025年初取代煤炭，成為全球最大電力來源。

IEA並預測全球再生能源發電設備安裝將急速增加，未來五年全球裝置容量成長逼近1倍，再生能源占全球電力產出比重可望在2027年增加至40％。

投信法人表示，多元電力發展已是全球主流，而近年興起的電動車熱潮其實也須仰賴電力才可驅動，由多元電力以及電動車所引領的雙電投資商機龐大，建議投資人不妨透過以雙電為主軸的基金來介入布局，掌握接下來兩大全球產業大勢。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，近年來愈來愈多國家積極推動多元電力政策，包括太陽能發電廠、風力發電機組興建等，此外，在全球環保意識抬頭下、歐盟課徵碳稅在即，也進一步激勵企業投入電力轉型，多元電力不僅將成為將來全球發電主流，成長性與投資前景更值得期待。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，全球將半導體產業視為戰略產業，各國積極提供振興政策，而電動車產業將是群雄崛起，商機擴大，受惠各國電動車政策刺激以及全球政府淨零碳排目標不變下，預估2023年全球電動車出貨量年成長率與滲透率達皆有雙位數成長。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，今年上半年受到供應鏈、市場景氣影響，全球汽車銷售量出現衰退，不過電動車出貨量卻逆勢成長逾6成，預期在明年供應鏈短缺獲得舒緩後，且各國減碳政策趨勢不變，能源轉型補貼政策助攻下，電動車市可望延續成長動能。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，據TrendForce旗下拓墣產業研究院報告指出，2025年新車市場聯網汽車的數量將接近7,400萬輛，滲透率達80％。