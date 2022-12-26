近期全球股市走出先前悲觀氛圍，MSCI全球基礎建設指數也明顯走揚。

法人指出，由於指數上升遭遇年線，基礎建設產業股價短期橫盤整理機率增加，不過，整體產業投資熱度連兩月增溫，加上天然氣需求價格下滑，有利於仰賴天然氣發電的電廠擴大獲利空間，產業後市表現持續可期。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，依永豐投信投資研究團隊編製之「基礎建設產業投資溫度計」綜合評估，12月最新數值達到49，優於前值46，不僅連續二個月處於「溫暖舒適」的熱度區間，數值也是連二升。

「基礎建設投資溫度計」為永豐投信結合全球經濟景氣動向、基建產業獲利前景、股市評價、資金動能、技術指標等五大面向，綜合分析產業熱度指標，數值區間從0至100。

從各面向看，近期基建產業獲利預估上調、資金動能強勁，技術指標也明顯轉強，陳世杰認為，在市場信心回溫並趨於穩定的環境下，基建投資氣氛可望持續熱絡，尤其是西德州天然氣供應過剩，導致天然氣市場出現「負價格」奇景，10月份甚至一度跌至負值，讓仰賴天然氣發電的歐洲電廠營運成本大幅下降，可望帶動營收表現，將是醞釀下波反彈的一大助力。

陳世杰分析，依過去資料回測，自MSCI全球基礎建設指數成立以來，當產業投資溫度計數值連兩月保持在40至60之間，MSCI全球基礎建設指數在3個月、6個月及12個月後，平均皆呈漲升趨勢，代表目前進場投資贏面相對大，投資人可伺機把握。

以永豐ESG全球數位基礎建設基金為例，依最新11月底基金月報，包含電力事業、能源及替代能源、天然氣、水利、交通運輸等基礎建設產業，配置占比高達52.8％。

陳世杰說，該基金不僅聚焦基礎建設，也是全台第一檔鎖定數位基建商機的基金，在數位轉型、科技升級的投資主軸下，更透過ESG評分篩選出優質標的，能為整體投資組合注入相對抗震性，在面對明年總體經濟環境不確定性時，不失為市場震盪時的好選擇。