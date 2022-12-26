美股震盪 美元保本基金首選

美國第三季GDP成長幅度優於預期，讓美國聯準會認為經濟還可承受緊縮政策。消息一出，美股震盪再現。

大華銀投信26日指出，為了讓投資人在不確定的股債前景中能夠安心的投資，大華銀投信募集中的大華銀六年期美元保本基金將募集至2023年1月17日，商品連結美國政府公債，同時透過選擇權連結美國道瓊工業指數，讓投資人資產獲得保護之餘，也不錯過美股上漲的機會。

大華銀投信表示，市場預期2023年上半年美國升息動作將告一段落，加上殖利率倒掛已持續一段時間，景氣反轉的風險不可輕忽。大華銀六年期美元保本基金連結由全球美國政府發行、過去無違約紀錄的美國公債，提供給投資人具有保障也相對穩定的商品。由於目前美國利率水準為2008年金融風暴後相對高點，為近14年來投資保本基金最佳時機，這檔連結六年期美國公債的保本基金，可鎖住目前利率，以減輕利率不確定性所帶來的風險。

大華銀投信表示，基金同時還透過選擇權連結道瓊工業指數，做為掌握六年內景氣復甦的股票動能，達到攻守兼備的效果。道瓊工業指數成分企業多為產業龍頭，且根據歷史回測，自2008年10月以來，以每周週底為基準日，投資道瓊工業平均指數六年的報酬率最大為174％，平均為83％，最差為17％，能同時達到風險分散與掌握美股報酬的機會。

保管行渣打銀行表示，自新冠疫情爆發以來，全球金融持續受到多重因素干擾，造成股市與債市的波動加大。為提供投資人具有固定收益特性的標的，即日起銷售大華銀六年期美元保本基金，讓過去只有專業投資人可購買的商品轉換為公募型保本基金，在景氣低迷之中依然敢夢。

大華銀投信指出，渣打銀行是目前在台外商銀行中，基金產品線最具規模、專業領先且唯一擔任投信基金保管行暨銷售的財富管理領導品牌，長期深根基金投資領域，透過全方位的服務提供最優質的理財體驗。

渣打銀行也長期關注市場動態，提供客戶貼近市場變化的金融產品。繼2020年新冠疫情爆發初期，推出市場上第一檔在信託平台銷售之美元計價的保本型公募基金後，此次再憑藉著保本型基金專家經驗，攜手來自新加坡的大華銀投信，推出「大華銀六年期美元保本基金」主動迎接市場動態，化被動為主動，助客戶掌握報酬機遇。