內需動能強 新興亞股錢途佳

法人對2023年風險性資產看法相對保守，而據美林全球基金經理人調查報告顯示，新興市場股票是經理人相對看好的區域，尤其是新興亞股，法人表示，主要是一些亞洲國家內需動能強，使得新興亞股相對有「錢」途。

安盛投資管理新興亞洲市場經濟師沈曉瑩表示，預計內需將成為2023年區域增長的主要動力。近期數據顯示，私人消費增長強勁反彈，預期該情況應能持續，但速度會減慢。同時，服務出口應會為依賴旅遊業的經濟體提供成長動力，使得印度、印尼和菲律賓等以國內為導向的經濟體在這種情況下將更具彈性。

沈曉瑩進一步指出，主要是印尼和馬來西亞等大宗商品出口國將受益於能源和原材料價格上漲，此趨勢將延續至2023年，因為大宗商品價格仍處於高位。儘管最近的數據表明通膨壓力有所緩解，但風險依然存在，印度、菲律賓和印度等國家的核心通膨可能會保持粘性，因為不利的氣候事件會給食品價格帶來上漲風險。疲軟的貨幣也可能會增加一些經濟體的進口通膨。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，分析近期新興市場股市表現，大陸在二十大後完全由習家軍領軍，市場擔憂國進民退將持續，加上疫情又上升，陸股走勢明顯與其他市場脫鉤；拉美因原油價格恢復上漲而受惠；印度則受惠內需市場蓬勃與進口低價能源而受惠。整體而言，預期新興市場基本面將好轉，股市震盪後仍將持續吸引長線資金，若美元能續貶及美債殖利率回落，則有利資金回流新興市場及原物料的反彈。

李文孝指出，就產業別來看，相對看好電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等可持續發展相關的行業；以國家來看，東協內需股在市場動盪中將勝出，此外，經濟學家調查，印度經濟衰退機率為零，持續反映印度經濟的韌性與活力，因此，以東協及印度是相對看好的區域。