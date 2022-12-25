第一金投信 參與台南沙崙智慧能源BOT案

第一金融集團旗下第一金投信率官股投信之先，投入私募股權業務，第一金投信旗下子公司第一金私募股權公司於11月份核准設立，積極響應政府政策，未來將參與台南政府推動沙崙科學城智慧能源管理系統BOT案。

第一金投信總經理廖文偉在出席台南市政府招商記者會時指出，這次子公司第一金私募股權公司規劃參與該項BOT案代表了幾個意義，包括這是第一個由投信私募股權基金參與的促參案，也是第一個官股金融集團由被動的銀行放款融資BOT，轉為主動的股權投資，同時也是官股私募股權基金投入地方公共建設案，同時這還是一樁追求淨零具備綠能、智能基礎建設、符合ESG精神的BOT案。

官股第一金融集團旗下第一金投信子公司第一金私募股權（股）公司已與擁有太陽能與能源管理專業的睿禾控股簽訂合作意向書，將與掌握資訊大數據專業的宏碁集團，組成團隊參與興建管理，官股投信響應財政部政策，結合產業界、學界及民間力量，參與促參案件。

第一金私募股權指出，這次的BOT合作案，也將成為國內私募股權基金參與促參案合作模式的領頭羊，未來有機會複製園區成功模式，將綠能科學城及產業園區推展至全台各園區，同時也是推動官股資源，藉由私募股權基金與民間合作注入政府及地方建設，強化國家政府建設發展。

「沙崙智慧綠能科學城」是「前瞻基礎建設計畫－綠能建設」中選定作為研發基地與示範場域，第一金私募股權參與這次的BOT合作案，也希望協助落實母公司第一金投信落實推動ESG永續投資精神，沙崙科學城智慧能源管理系統BOT案推動，再生能源及建設智慧電網，加速推動節能、創能、儲能 及智慧系統整合之能源轉型園區，目標在達到2050淨零轉型，強化節能減碳、電網軔性。