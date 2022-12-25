群益台灣高息ETF 漲幅稱冠

觀察台灣投資人存股需求的台股高股息ETF，今年就新成立了四檔，股票代號分別是00919、00915、00918、00907，進一步觀察其今年來（成立來）績效來看，00919群益台灣精選高息ETF是唯一雙位數報酬以11.33％好成績居冠。

投信業者表示，市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭怕做選擇，不過投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成份股企業獲利成長性。

財富管理業者表示，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。

整體而言，影響台股盤勢的主軸仍圍繞Fed貨幣政策動向，依據目前CPI年增率逐步往下，Fed放緩升息機率增加，但台股仍處於反覆築底過程，目前台股估值仍低，適合進場撿便宜，加上台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，即使台股走勢震盪，但對存股族而言，反而是逢低分批布局的利多好時點。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股ETF成份股中，在不同挑選條件下，有時會有景氣循環股納入，有些是一般循環（例如：面板），有的可能是長達數年的超級景氣循環股（例如：航運），不過不易判斷。

高股息ETF都有景氣循環股，因為大家都是用股息來選股（不論是用預估、歷史、現在來選），在景氣好時景氣循環股的股息配發較高，所以高股息ETF易選入；即使是用平均股利率來選股，也有景氣循環股，而且可能會在明後年忽然加入景氣循環股（因為平均股利的方法會選到過去的高息股），如果是因股價下跌而成為高股息的景氣循環股，不僅股利率高，而且評價也便宜（例如：股價淨值比已處在1倍以下的低檔區），下跌風險已相對低，未來股價反彈機會高。