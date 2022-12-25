風險債配息率 5～6％是新標配

隨著通膨壓力逐漸回落，債券市場終於脫離全球央行升息的利空衝擊，根據統計，近月主要債市指數全面上漲，平均漲幅約5.7％，其中又以美國投資等級債及新興市場債表現最佳，漲幅皆超過7％，風險債年化配息率5％～6％是標配，讓固定收息投資人對債券投資趨之若鶩。

針對未來利率走向，先機環球動態債券基金經理人許銘凱（Mark Nash）表示，央行可能會在更長時間內容忍更高的通膨，而不是試圖在短期內將其降至2％，因為過度緊縮的貨幣政策可能會導致增長急劇放緩，另能源價格下跌及大陸重新開放對固定收益市場都屬利多因素。

國泰投信則認為，在金融市場詭譎多變的年代，能提供較佳收益的資產顯得格外珍貴，信評佳的利差型債如投資等級債，當前殖利率來到相對高水位，未來利差收斂可期。

FOMC利率意向點陣圖指出，2024、2025年聯邦資金利率中位數回降到3.875％及2.875％，意味著Fed前置性升息態度明確，明年升息腳步將適度放緩、後年則轉向降息，一旦聯準會停止升息將有利全球債市落底回穩，此也暗示布局債券資產不僅能獲取債息收益，未來還有資本利得可以期待。

M&G新興市場債券基金研究團隊表示，展望2023年，預期全球通膨緩降趨勢將延續，且部分新興市場國家通膨下降速度將較成熟市場快速。預期部分新興市場國家將開啟降息循環，屆時本地貨幣債券報酬將受到基準利率下降而推升。除此之外，美元有望持續走弱，基本面壓力減輕，也有利新興市場匯率升值以及其他風險資產走勢。

先機環球動態債券基金富盛產品經理廖伯修表示，全球主要債券指數近一個月都有亮眼表現，以新興市場債為例，近期就因大陸政府加大政策支持力道，改善房地產行業流動性的利多激勵上漲，投資級等級債也因市價低於票面價格，投資價值浮現。

對於債券投資布局建議可以多元化，可配置一定比例在公債，加上部分投資等級債、新興市場債，穩健參與全球債市的上漲行情。