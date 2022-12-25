三高環境債券投資 選短勝選長

在美國快速且大幅的升息衝擊下，今年債券價格大幅修正，相當多法人都認為，債券目前已經明顯折價，投資買點浮現，然而因升息未停止，因此，投資債券「選短勝選長」。

路博邁美國短年期非投資等級債券基金經理人鄭吉良表示，儘管美國通膨已有觸頂跡象，但是距離理想通膨水準2％，仍有一段不小差距。短期來說，金融市場將處於「三高」環境，即「高」通膨、「高」利率與「高」波動的環境中，三高環境下，相對看好「短債」，因短年期債券對利率敏感度低，因此短天期、高殖利率及基本面佳等的債券是「三高」環境下固定收益首選。

鄭吉良表示，短年期非投資等級債券年期雖短，但殖利率卻極有吸引力，相較過去十年平均約4.89％，目前殖利率達8.4％。因此，在此預估報酬率之下，每年要達成6％的配息率是可行的。

經驗顯示，短年期非投資等級債券的長期表現相對穩健，自2007年指數成立以來，僅發生過三次單年度負報酬，分別是2008年，2015年以及今年。且該指數從未連續兩年負報酬，並在報酬翻正後的上漲動能常相對強勁，而且持有3年為正報酬的機率高達100％，長期投資人並不太需要擔心進場時間點。

百達投顧表示，目前債券殖利率曲線倒掛，短天期債券反而提供比中長天期更高的殖利率，如再挑高信用評等的公司債券，因為償債能力較佳，在經濟前景不佳下，較能夠應對景氣變化的不確定性。由於短天期債券殖利率處於近年高點，短債產品現都有不錯的收益率，以摩根大通美國1-3年期政府債券為例，相較2021年12月底最差殖利率為0.71％，截至11月底已上升至4.41％，相當有投資吸引力。