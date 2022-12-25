REITs股息收益穩定 後市看好

投信法人指出，在歷次通膨上升期間，美國REITs表現勝過其他實質資產，主要是REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，此外，幾乎所有商業租賃契約都有防通膨的條款，租金會隨著高通膨而增加，REITs相對具保值力。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，不動產公司陸續公布的第三季財報超出市場預期、並提高全年預期，反映不動產行業基本面持續進步。

在大部分的不動產子產業的部分，雖然面臨升息及經濟衰退的挑戰，但目前需求仍大於供給，投資人在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司的定價能力仍然良好。整體而言，持續看好不動產證券化產品前景。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，根據美銀美林報告指出，預期2023年REITs資產將提供更佳的獲利能見度，有機會優於指數表現；隨著新加坡的經濟與景氣復甦，房地產及物業的空置率持續下調，有利新加坡REITs物業租金調漲，可望抵銷國際市場通膨壓力。

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟表示，無論想要穩定收息或是期待資本成長，可將新加坡REITs納入投資組合。

新加坡因為最早宣布與病毒共存，加上亞洲金融中心的轉移，無論是後疫情時代的解封帶來的觀光商機，或是辦公室需求的上升，對於新加坡REITs都有正面幫助。目前看好的REITs包含工業、零售、以及特定的飯店REITs標的，評價也相對具有吸引力。同時也看好澳洲物流REITs，因其供應有限、租金成長展望佳。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，當前美國整體REITs市價相對淨資產價值NAV折價接近20％，儼然成為價值投資焦點。