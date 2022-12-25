美REITs獲利上修 買點浮現

今年全球經濟面臨俄烏戰爭及通膨的威脅，但美國REITs業績仍繳出亮麗成績單，今年獲利達高峰，預估獲利成長率持續上修至新高14.3％，明年獲利成長率估計仍有將近6％持續正成長，目前評價仍在較低的位置，高現金流與穩健性將開始吸引長線資金，投信法人建議第一季前拉回逢低可分批布局，掌握明年漲升行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，預期美國經濟將逐季下滑至明年第一季觸底，之後再逐季回升。估計美國核心CPI持續由5％下行至年底約2-3％，Fed升息終點落在明年第一季約5％～5.25％機率最高，進入第四季甚至有機會進行預防性降息，有利REITs產業上漲攻勢。

分析美國REITs各次產業展望，5G基地台方面，長期發展佳，獲利與成長均穩定，主要是當規模經濟提高，通訊電塔產業是資本投報率較高的事業，ROI可從5％提高至25％，每個世代投資循環近20年，5G才剛開始而已。

資料中心部分，儘管科技業進入削減資本支出，市場對資料中心業者前景大幅轉悲觀，但數位化經濟仍將持續推動資料中心長期需求，預估2022～2026年成長幅度保持10％；旅館業方面，在全球解封下，旅遊與商務活動快速恢復，住房率與每晚房價均持續上升，旅館業獲利迅速恢復，平均每晚住房金額價格第四季年成長達20％，目前產業評價仍在較低水準，未來潛在報酬高。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵表示，聯準會升息抗通膨導致美國房貸利率飆升，使房地產市場今年來也遭受升息衝擊，整體來看，住房供應依然吃緊，待售物件比去年大幅減少，房市熱度仍存在。

從財報表現觀察，第三季整體REITs同店營收成長8.8％，較上一季有所放緩，但工業型REITs第三季同店營收成長9.1％，優於上一季，也優於整體REITs。

工業型的承租率為97％，高於歷史水平，顯示出工業型REITs營運獲利前景強勁。後市來看，基於REIT資產獲利來源大部份為收取租金為主，如電塔出租給當地電信商、廠房租借倉庫、商場購物中心等都屬於租金範疇，且5G、雲端、基地台、資料存儲都是剛性需求，且可取代性低，收取租金更加穩定，表現值得關注。