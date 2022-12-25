股市動能強勁 印度基金有潛力

全球歷經升息、通膨與經濟疲軟等態勢，反觀印度股市獨占鰲頭，Sensex指數近日來到歷史高點63,284點，短線漲幅明顯，目前指數評價雖然不便宜，但放眼未來10至30年發展潛力，可望成為世界製造工廠，股市如有短暫修正機會，均可把握時機進場布局印度基金。

印度溫度計指數指標數11月上揚至116，投資建議維持「股債平衡配置」。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度受惠製造業興起、出口成長份額增加、基礎建設支撐等三大關鍵，將於2031年前成為世界製造工廠，高速成長的經濟動能與前景值得投資人關注，且央行積極升息抑制高通膨，基準附買回利率來到6.25％，利率處於上升或高原期，金融股持續受惠啟動補漲行情。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，新興亞洲以印度經濟表現最亮眼，後市股價相對值得期待，印度2022年GDP年增上看7％，位居全球前茅，IMF統計印度經濟規模以8,547億美元提前超越英國的8,160億美元，成為世界第五大經濟體，印度國家銀行（SBI）預測2027年超越德國，2029年超越日本，躋身全球前三大經濟體，長線經濟成長動能強勁，為股市帶來推升動能。

群益印巴雙星基金經理人向思穎認為，印度在資金追捧下，成為全球主要股市中2022年來表現最好的市場，在今年全球利空不斷、震盪行情中仍上漲6.1％，且因流動性充裕、央行決策穩健，受到外資青睞，加上疫情受控、企業財報漸入佳境，基本面改善、經濟改革利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

林庭樟強調，美國升息步調放緩，新興市場貨幣貶值最糟糕的跌勢可能已經結束，將有助於資金回流挹注印度及新興市場，印度股市雖創高後處於高檔震盪，建議把握短暫拉回機會進場，以定期定額方式長線布局，掌握長線紅利契機。