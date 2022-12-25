印股竄起 定期定額複利亮眼

IMF（國際貨幣基金）預估印度2031將成為世界第三大經濟體，未來10年至30年成長性及爆發力可期，尤其在全球歷經通膨、升息與經濟疲軟之際，印度是今年少數維持正成長股市並創新高，主要因經濟成長、人口紅利、財政情況佳，未來股市表現可期，有利持續定期定額投資參與行情。

瀚亞印度基金經理人林庭樟分析，印度在中美競爭、地緣政治緊張狀況下，伺機竄出躍升為第三大勢力，未來印度人口成為世界第一、GDP追趕中美，印度人均收入將從2,200美元增加至5,200美元，提升消費力，可望於2031年成為世界第三大經濟體。

統計過去20年Sensex指數表現，採取定期定額投入五年至十年報酬翻倍，20年更超過300％，且任一時間投入，各個年期都是正報酬。

群益大印度暨印度中小基金經理人林光佑表示，印度今明年企業EPS成長率預估皆獲上修，且為雙位數水準，提供股市支撐，評價面中型股最新預估本益比23.5倍，僅略高於長期平均，反應市場投資偏好正向。總經與企業展望維持正向，且政府政策延續，後市表現仍可期待，類股關注工業、金屬、IT等。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出，印度受惠內需市場蓬勃，進口低價能源，經濟學家調查顯示，經濟衰退機率為零，持續反映經濟韌性與活力，股市操作就產業別而言，隨世界各國更加重視氣候變化問題，電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等，及可持續發展相關行業，將受到更多關注。

林庭樟認為，印度目前經濟與產業活動已超越疫情前的水準，盧比較其他新興貨幣平穩，今明年企業獲利高成長率，股市表現將有所支撐。投資策略看好金融、消費、製造等類股，因受惠經濟成長、升息題材及內需消費復甦，有利長期投資持有，建議透過印度基金定期定額長線布局。