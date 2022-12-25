迎資金潮 陸股基金帶勁

隨著大陸防疫政策放寬，雖然目前各大城市面臨短期的疫情高峰，但受到國際資金持續流入拉抬，港股及陸股近期仍維持上漲態勢。法人觀察，截至12月16日，大陸股市已是連續六周資金淨流入，累計今年以來淨流入金額超過122億美元，大陸的重新開放政策，將激勵消費力道的復甦，進而推升大陸股市未來的表現，投資人宜以陸股基金搶搭。

先機中國基金投資組合經理車強表示，大陸今年面臨三大挑戰：疫情清零政策、房地產行業風險、地緣政治形勢嚴峻。這三個造成大陸股市下跌的因素一直到10月大陸二十大會議之後，開始發生改變，政府態度轉變成為將推展一系列對經濟有利的政策。

在各種正面因素的前提下，市場充滿各種投資機會。房地產行業在政策利多的加持下，將繼續反彈，同時，網路業在短期內也將是潛在的贏家，此外，消費的復甦將推動受惠於「重新開放」的反彈，雖然第一輪的價值重估可能是投資氣氛所驅動的，而非企業獲利或銷售業績所驅動，但應該會在3月兩屆會議前改變。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示，大陸對明年的經濟工作要求上，延續二十大會議的重點，強調推進大陸式現代化，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展。

更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，對防疫政策也有重大的指引，陸續出臺相關調整政策，進一步放鬆舊的嚴控方法。後續隨著疫情防控的進一步優化，經濟活動，特別是消費將有望逐步修復。