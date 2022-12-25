陸封控鬆動 A股蓄勢待發

大陸官方的防疫口徑開始現放鬆跡象，推估明年企業盈利將重拾增長。市場情緒出現明顯改善，大陸的疫情封控出現鬆動，市場預估之後或會有進一步開放措施，大陸股市長線看好。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，根據券商預計2023年全部A股歸母淨利潤同比增速有望達到10％～15％。從資金面看，2023年下半年美國升息有望停止、大陸微觀資金面有望邊際改善。諸多積極變化推動下，A股表現可期。

先機中國基金投資組合經理車強表示，房地產行業在政策利多的加持下，將繼續反彈，同時，網路業在短期內也將是潛在的贏家，此外，消費的復甦將推動受惠於「重新開放」的反彈，雖然第一輪的價值重估可能是投資氣氛所驅動的，而非企業獲利或銷售業績所驅動，但這應該會在3月的兩屆會議之前改變，12月的工作會議也可能會針對重新開放的計劃提供更多的指示。

車強表示，大陸式的重新開放比西方的重新開放是否花費更長的時間還有待觀察，然而景氣復甦確實已經萌芽，對大陸股市到明年第一季的前景都保持樂觀態度，預期最快將在12月內看到這方面進一步的措施，並在明年3月得到更明確的指引。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，市場強力預期防疫政策放鬆，疊加房地產政策不斷加碼，基本面修復的預期提升，但考慮國際經濟衰退，出口承壓，外需將面臨較大壓力，因此，圍繞內需、安全的產業將是市場關注重點。

內需部份，食品飲料、醫療保健的剛性需求較高，防禦性較佳；新能源、半導體具有能源安全、供應鏈安全的發展特性，長線成長性看好，可逢低布局。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，觀察大陸經濟未來展望，隨著疫情政策的優化，雖短期或仍有波動，但看遠一點，疫情的影響可能顯著下降，有利於國內動能復甦。政治局會議強調推動經濟運行整體好轉，後續關注中央經濟工作會議。產業方面，參考各國疫情解封的過程，關注疫苗及加護病房設備相關類股，以及疫情防控不斷優化下的可選消費板塊。

大拇哥投顧表示，清零政策逐步取消雖振奮人心，但一時難扭轉經濟頹勢。反倒是大陸消費增加1％對於其他經濟體的拉動和增值效應可以關注，大陸的重啟與消費復甦對亞洲市場的提振最為明顯，亞洲國家明年有望成長超越歐美主要經濟體。