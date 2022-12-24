注意!明年起賣美國PTP架構ETF 課稅10％

自2023年1月1日起，美國國稅局將針對「非美國籍」投資人賣出PTP（Publicly Traded Partnership，公開交易合夥企業）時，依交易總金額扣繳10％稅額。業界主管表示，台灣投資人常透過國內券商複委託、或透過海外券商交易的商品期貨／槓桿原物料ETF，多採PTP架構發行，後續影響不可不慎。

預期在課徵重稅10％的打擊下，絕大多數投資人，可能不會再交易美國商品ETF。但台灣證交所架上有國內業者發行的期貨ETF，是採取直接交易商品期貨的方式追蹤指數，因此不受美國新稅制的影響，同樣能參與商品、原物料、外匯等期貨商品市場。

業界主管指出，如可以考慮用期元大S&P石油來替代USO，參與原油市場。交易國內期信ETF，除了券商手續費外，投資人賣出時只需要課徵千分之一的證交稅，是強而有力的替代產品。

PTP源自早年為扶持自然資源產業，只要企業收入的90％以上來自美國法典規定的「合格」來源，包含利息、股息、資本利得、租金，以及從勘探，開發，採礦或生產，加工，精鍊，運輸（包括運輸天然氣，石油或其產品的管道）或銷售任何礦物或自然資源（包括化肥，地熱能和木材）中獲得的收入和收益，則該合夥企業享免稅優惠，且可以在證券交易所自由交易。

在美國市場，主要的證券ETF通常是投資公司（Regulated Investment Companies，RICs）來發行，而直接投資黃金、白銀的實體貴金屬ETF，例如SPDR黃金ETF（GLD），則是採用公開交易信託（Publicly Traded Trust，PTT）結構，但是交易商品期貨或是外匯期貨的商品ETF，既無法採上述二種結構發行，又想獲得稅賦優惠，因此多是以公開交易合夥企業（PTP）來做發行。

延伸閱讀

2022大跌年 9檔高股息ETF報酬率贏大盤

美元獨強喊卡 2檔黃金ETF有戲

日銀震撼 避險指標ETF吸金 1檔爆26萬大量