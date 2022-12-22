固定收益商品 2023優選

美國通膨自40年高點滑落，兆豐銀投資研究團隊表示，投資級債券信用品質良好，違約率較低，在高度波動的環境下，將可降低整體投資組合的風險。

此外，資料顯示，目前投資級債券價格低於10年平均水準，評價面便宜，且殖利率接近6％，遠高於股票股利率，隨著聯準會升息有望進入停、看、聽的階段，將可降低債券投資的利率風險，未來還有資本利得可期。

第一銀行主管分析，觀察美國即使減緩升息速度，升息循環仍尚未結束，公債殖利率或將再攀升，對風險性資產價格與成長型類股股價持續形成壓力，因此2023年資產配置建議以不追高為原則，適度逢低布局具成長性之成長型類股，當公債殖利率見高點並回落時，亦可布局固定收益商品以鎖定長期高息。

2023年一銀財富管理業務中的基金商品展望方面，2023年雖然國際疫情趨緩，惟全球經濟前景仍充滿不確定性，包括地緣政治風險、通膨續處高檔及為抑制物價的升息政策等，為因應市場變化，將持續推廣定期定額，鼓勵客戶長期紀律投資累積財富，並將持續引進績效優良、長期穩健、抗震能力較優之價值型商品，讓客戶在財富管理及資產配置上，有更靈活之搭配與更優質之選擇。

另外，將精選穩定領息、抗通膨債券基金及掌握未來趨勢之績效優良標的，以提供於市場波動階段仍可穩健成長及掌握市場上升契機之多元標的選擇，並隨市場環境變化，動態新增符合當前趨勢及具投資潛力之標的；另外，引導分行以長期角度經營客戶，銷售後收型及債券型基金等商品。