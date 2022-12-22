布局東協基金 賺紅包行情

年終已近，統計今年以來全球主要股市，僅三地維持正報酬，依序分別為印度6.1％、新加坡4.26％、印尼3.01％，印度與東協表現相對出色，由於亞股常有年底到第一季的節慶與紅包行情，現在布局亞股基金將是不錯的選擇，透過包含印度和東協在內的亞股基金，定期定額或分批逢低布局，後市績效看俏。

群益印巴雙星基金經理人向思穎指出，印度股市今年在全球主要股市中表現最佳，現階段全球新興股市經理人加碼印度最多，因為政策穩定性高、經濟成長潛力可期，外資幾乎年年淨買超，加上流動性較充裕、央行決策較穩健，續受外資青睞，後市疫情受控、企業財報佳、基本面改善、經濟改革利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度經濟具韌性，企業財報升評數增加，及高盛預估今明年獲利分別成長13％與15％，下半年外資對印度股市由賣轉買，11月買超達30億美元，為今年買超第二的月份，外資期貨反轉回補，目前轉為淨多單，印度股市後市可期。

富蘭克林證券投顧說明，主要央行政策態度鷹派，經濟衰退擔憂衝擊，且觀望大陸近期防疫限制措施鬆綁後，疫情增溫情勢與經濟回升力道，外資在亞股操作呈現多空互見格局，其中印度股市獲淨買超居冠，泰國與越南股市也獲淨買超，但印尼、馬來西亞與菲律賓股市仍賣超。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，東協基本面穩健，深具長線成長潛力，仍須留意匯率變動、外資動向等，由於低基期題材，吸引外資今年來逆勢流入，預期外資後續仍具回補空間，資金動能延續下，後市表現仍然可期。東協經濟成長性高於其他新興國家，企業獲利增速也可望維持雙位數增長，後市疫後復甦及邊境解封題材，可望支撐東協股市後市表現。