高評級公司債 分批布局

債券息收明顯大增，扭轉了之前普遍偏低的情況，債券投資熱度升溫，資金不但流入海外債券基金，國內資金更明顯流向債券ETF，交易隨之活絡。

對於2023年債券後市，凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金經理人黃鈺民表示，2023年美國聯準會（Fed）升息周期，已進入尾聲，通膨與經濟成長仍為兩大觀察重點，預期通膨降溫但仍高於聯準會目標；經濟成長呈現放緩、增速低於長期平均。

觀察基本面，黃鈺民指出，S&P 500企業2022 Q3有超過70％以上公司財報盈餘優於市場預期，各項財務指標皆持續好轉，包括負債比率下降、利息保障倍數上升等。從評價面來看，高評級公司債已超跌，同時長天期美債殖利率（30年）要再往上攀升不易；隨著美債殖利率逐漸回穩，高評級公司債信用品質穩健，建議可伺機分批布局。

中信投信資產配置團隊表示，利率政策方向明確、升息週期進入末段路，投資人可開始加碼債券部位，而股票市場因下檔風險大且市場不確定性猶存之下，在2023年較看好高評級債以及優先金融債ETF。

今年儘管長債ETF或美債表現不佳，資金卻持續流向某些債券ETF。元大投信表示，在今年以前債券息收普遍偏低，對於偏好穩定息收的投資人來說，高股息投資相對吸引人，存股更是盛行，不過在美國升息帶動下，代表無風險利率的美國十年期公債殖利率一度突破4％，由於美國公債是美國政府發行，等同在不承擔信評風險下，就能取得如此高的債息，如信評等級佳的投資等級公司債指數殖利率達4.6％。

元大投信進一步表示，以此水準再加上固定收益的穩定性，現階段投資人不需要過度承擔垃圾債或是股市的風險，就能取得穩定息收，因此在存股之外愈來愈多人開始搭配存債。因此，元大美債20年（00679B）今年來持有人數從年初的8,000多人，至12月初已近4.15萬人，已占債券ETF近35％。