印度金融消費股帶勁 定期定額滾複利

美國聯準會（Fed）有望放緩升息，投資氣氛獲改善，且印度經濟與企業仍維持穩健表現，帶動近一個月印度股市上攻，一度再創歷史新高，下半年來表現為全球最佳，帶動印度股票基金平均漲幅逾1成，在基本面與獲利面支持下，延續正面發展表現值得期待，有利透過印度基金參與行情。

群益大印度暨印度中小基金經理人林光佑指出，印度央行4月首度升息後，至目前僅升息四次、幅度1.9％，與其他主要新興國家相比顯現和緩。且為達到降低運輸成本目標，印度政府基建支出以鐵、道路為重心，2023財年前六個月支出較去年同期大增逾60％，且投資力道增強，貸款增速依舊強勁，意味經濟仍處於穩健成長階段。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度目前經濟與產業超越疫情前水準，貨幣表現相對平穩，今明年企業獲利平均仍有13％～14％的成長率，股市表現將有所支撐。

後市看好金融、消費、製造等類股將受惠，更是具長期投資潛力的資產，建議透過印度基金定期定額長線布局，增加複利亮眼收益。

富蘭克林證券投顧認為，印度經濟體目前有更大程度朝向正規發展，進一步透過消費稅、所得稅的稅基擴大，讓政府獲得更多稅收，轉化為企業環境結構狀態的更大改善，更集中且整合程度高，有助產品定價能力提升，後續成長動能預期強勁，且印股外資布局比重較低，內資動能旺盛，有助支撐股市表現。

林光佑認為，印度今明年EPS成長率預估上修，都可望雙位數成長，提供股市動能，且中型股最新本益比預估為23.5倍，僅略高於長期平均，反應市場投資偏好正向，因總經及企業基本面較其他市場更穩健，且長期結構性增長明確，當前股市估值尚屬合理，加上政府支持政策延續，股市表現仍可期，類股關注工業、金屬、IT等的表現。