投資級債4大題材 買點浮現

對於2023年投資布局，法人看好固定收益投資機會，因為沒有股票波動卻有高股息的收益率。

對債市投資人而言，這是近百年來表現最差的一年，連公債價格都出現大幅度滑落，在聯準會升息循環可以走到尾端之際，對於2023年投資布局，愈來愈多的法人都建議投資人，可以關注債券的投資機會。

富達多元資產團隊看好投資等級債有四大原因，一是評價面具吸引力：在通膨高峰已過情形下，預估聯準會將會放緩鷹派升息立場，信用利差顯示市場已過度反映投資等級債負面訊息，投資等級債目前評價具優勢。

二是隱含違約率高，投資債具優勢：目前美國與歐洲投資等級債信用利差隱含5年違約率超過歷史均值，顯示信用利差已過度反應未來違約率上揚幅度。

三是景氣趨緩有利投資級債，富達國際表示，今年大幅度升息及歐洲能源供應問題，預估全球景氣放緩，此將有利於投資等級債未來表現。四是投資等級債殖利率高於股利率。投資級債享有股票股利率，但其波動卻比股票低。

路博邁表示，由於利率市場在未來一段時間將繼續波動，因此維持減碼全球核心公債。雖然如此，越來越多固定收益資產的收益率看來已開始展現吸引力，有望成為獲取收益和分散風險的工具。

路博邁指出，目前投資債券是選擇更短的存續期和更高的品質。就現階段來說，新興市場債券所提供的收益，恐無法抵銷美元強勢和總體經濟前景普遍具挑戰性的風險。不過，目前報酬吸引力僅次於現金的短存續期的抗通膨證券（TIPS），目前的實質收益率超過1％，而投資等級企業債券及部分結構性信用債看來也日漸具吸引力；至於殖利率曲線趨向平坦則意味短存續期非投資等級債券不但收益率理想，利率風險亦適中。