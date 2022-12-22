明年黑馬標的 陸股衝勁強

影響陸股的變數雖不少，仍卻被法人列入明年主要「黑馬」標的之一。法人近期持續將關注陸股走勢，主要是因股價跌深，加上疫情解封後，預期陸企獲利有機會再加把勁，因此，將陸股列入明年黑馬標的之一。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維表示，陸股目前的評價已相對低廉，值得投資人留意。一來，今年以來悲觀的市場情緒，提供了後續反彈的機會；二來，大陸通膨相對和緩，較無緊縮貨幣政策的壓力，央行因此相對偏鴿。

在明年有機會解封之下，消費產業例如旅遊的成長，可望帶動景氣復甦。但他提醒投資人，大陸結構性問題短期內看不到解答，因此過去受歡迎的投資題材如地產、網路恐不再會是主流，反而與解封相關的題材、以及受政府扶持的產業如新能源，會是接下來的投資重點。

大陸對於防疫政策已經出現改變，安聯中國策略基金經理人蘇泰弘也表示，12月初政治局會議為大陸二十大後新一屆黨代表的首次會議，其基調為大力提振市場信心，同時也將激勵地方政府。會議中並未再提及住房不炒和清零政策，並且協調房地產、疫情等政策放寬，使經濟重回正軌。

預期接下來的中央經濟工作會議，在明年上半年將持續增加基礎建設投資，與寬鬆貨幣政策，用以支持製造業投資和綠色經濟資本支出。同時針對消費增量、需求面寬鬆的政策支持，以緩解地產開發商的流動性壓力。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，2022年以來大陸宏觀流動性處於相對寬鬆階段，但面臨疫情反覆、地產周期下行、海外地緣局勢變化，內部需求不振，因此，11月中旬政府推出金融16條及優化疫情防控20條措施，將有效改善地產及消費需求，修復內生需求增長。

由於利率開始築頂、大陸增長迎來轉機加上中美關係隱含的風險溢價已達到歷史高點，港股的三重壓力緩和，陸港股市後續有望迎來反彈。