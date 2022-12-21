馮姝彥 任歐義銳榮投資組合經理

聯合聖保羅集團旗下資產管理公司歐義銳榮資產管理亞洲（Eurizon Capital Asia）宣布，任命馮姝彥為投資組合經理，常駐香港。

馮姝彥在資產管理領域擁有超過十年的經驗，曾任職分析師和投資組合經理。在新職位上，她將參與對大陸股票的研究與投資，並與歐義銳榮資產管理亞洲首席執行官兼首席投資官狄寶生（Sean Debow）一起工作。

加入歐義銳榮集團的香港子公司之前，馮姝彥是恆安標準人壽（Heng An Standard Life）的投資組合經理，負責管理一檔專注於大陸股票的基金。她的職業生涯始於多倫多，曾在Addenda Capital工作近十年，涉及多個資產類別，包括全球股票。馮姝彥是CFA特許分析師持有人，還持有許多專業機構諸如會計、風險管理和另類投資方面的頂級資格。

歐義銳榮指出，該公司一直致力加強在亞洲多個領域的投資能力，涵蓋亞洲新興市場和大陸。此次任命馮姝彥為投資組合經理，與繼續提升資產管理規模相輔相成。歐義銳榮旗下目前管理三支股票基金，包括大陸A股股票基金、新興市場基金和亞洲股票基金。歐義銳榮有一個位於倫敦的團隊，專注於大陸市場固定收益投資策略。