金價震盪 上看2,000美元

金價20日每盎司已突破1,800美元關卡價位，法人表示，由於各國持續升息，一般預期明年經濟衰退風險大，因此，金價持續高檔震盪，有機會上看2,000美元，大幅回落機率不高。

期元大S&P黃金ETF研究團隊表示，美國在11月CPI年增率7.1％創今年新低，通膨降溫帶來升息趨緩的信念，其後FOMC貨幣政策會議將利率目標上調又重挫市場信心。雖然利率目標上調，但市場預期升息漸趨末端的看法依然未變。評估在升息放緩且漸趨終點的情況下，黃金評價可望扭轉頹勢。此外在產業結構調整及能源轉型的推升下，預期未來通膨仍將處於相對高水準也有助於黃金長期評價。

期元大S&P黃金ETF研究團隊指出，不過在處於升息壓力下，投資情緒易受各項數據影響，金價走勢依然處於波動走勢。

富蘭克林證券投顧也表示，由於主要央行鷹派的立場也將加劇市場對經濟衰退擔憂，讓黃金的避險角色再次受到關注，因此近期金價走高，預期未來下檔也應有撐。

有多空訊息互相拉扯，使金價處於動盪，富蘭克林證券投顧進一步指出，美國11月通膨降幅再次高於預期讓投資人認為通膨見頂的證據更加明確，但在聯準會看來，此一通膨水準可能仍未降至其可接受的水準，終點利率甚至從9月預估的4.6％上調2碼至5.1％，顯示聯準會仍維持鷹派立場，加上英國央行（BoE）、歐洲央行（ECB）也釋出鷹派訊息，日本貨幣政策似有轉變，這可能會在短線上讓金價承壓。

若就技術面來看，黃金在型態上已完成了9月中旬以來W底後，接著就在1,800美元關卡附近整理，當金價突破此反壓，打出頭肩底的右肩之後，法人表示，確認下檔支撐和中期底部型態，有利於醞釀未來中期的上升行情。

對於想進場者，富蘭克林證券投顧建議，先以少量資金介入或定期定額布局，但搶短的投資人仍應留意出場時機，可在獲利超過5％時伺機獲利了結以守住資金。期元大S&P黃金ETF研究團隊也指出，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。



