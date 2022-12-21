明年投資展望 上半年債優於股

2023年全球成長前景全面降溫，主要國家央行放慢升息步伐。投信法人表示，多項指標顯示經濟衰退預期升溫，未來是否步入衰退、聯準會政策何時轉向等，都將是2023年市場關注焦點，依目前趨勢與評價面分析，債券表現有機會優於股市，預料新年度投資應該以債優於股作為投資主軸。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，自1990年代以來，每次升息循環下5年、10年期美債利率可能提前二至四個月，抑或與基準利率同時見頂，對照本次狀況，公債利率還有上行的可能，但在距離升息盡頭已不遠的前提下，空間應有限，明年上半年反而應該掌握債市波動下的進場良機。

至於股票及其他風險性資產短線可能面臨漲多拉回，明年第一季須面臨經濟衰退及企業年報下修的挑戰，待市場利空打壓評價後，若後續能有更明確軟著陸的佐證，第二季底將會是布局下半年行情的最佳時機。

進一步來看債券歷史數據，葉家榮分析，隨著升息循環進入最後階段，2023年中預期聯準會將停止升息，美國企業債可望走出今年的慘淡空頭、吹響反攻號角，回顧2000年以來三次的升息循環數據，只要在聯準會最後升息時進場，持債一年後的平均報酬率上看10％。

摩根投信指出，債券價格在今年出現歷史紀錄中的最大跌幅。不過歷經今年的洗禮，債券現在殖利率更高、估值更佳，有機會大幅上漲。

隨著殖利率提升，債券市場相對於股票市場的吸引力也跟著提升；特別是在美國衰退風險日增，以及聯準會逐漸接近升息周期尾聲的情況下，明年債券殖利率的下行跡會將明顯大於上行機會。

富蘭克林高成長基金經理人尼克‧吉特預期，股市波動可能將會持續到明年，基金布局鎖定股利穩定成長的高品質股票。股利成長股具備三大具吸引力的特質，包括獲利以及現金流量成長潛力、健康的資產負債表以及持續性的股利政策，這類型的股票在股市上漲時期表現穩健，並且在股市下跌或是震盪時提供緩衝。

長期而言，股利成長股相較於未配發股利的股票具有較佳的風險調整後報酬，可做為現階段進可攻退可守的投資選項。