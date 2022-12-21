俄烏戰爭助漲天然資源 明年伺機進場

歲末年終，今年各類基金中，天然資源基金不乏表現亮眼者，因俄烏戰爭使得全球天然資源價格一路漲，也帶動相關基金向上，短線天然資源價格確實有漲多跡象，但全球資源有限、油價又受制歐盟禁運，加上全球各國囤積黃金等趨勢明顯，預計2023年天然資源仍有機會，建議不妨伺機逢低進場，中長期投資布局。

根據Lipper統計，富蘭克林華美天然資源組合基金表現相對亮眼，今年以來報酬6.85％，且無論今年來、一年、二年及三年累積基金績效均位於第一名，與多數股票型基金今年來負報酬相比更是亮眼。分析美國通膨峰值已過、聯準會（Fed）升息極限已近、大陸鬆綁封控，有效激勵風險情緒，美股道瓊11月暴漲約14％，天然資源板塊的原物料和工業金屬表現佳。

銀行財富管理處認為，Fed已將利率升至限制性水平之際，景氣趨緩僅為時間問題，目前就業市場和企業仍未出現警訊的情況，未來全球經濟仍可能會是一個緩和下降的熊市，直到景氣底部出現時，將會是布局天然資源中長期行情相當有利的進場位置，不妨多加留意。

外資券商分析，自烏俄戰爭從2月24日起爆發後，對天然資源股有絕對利多，今年已大致反映完畢，投資組合上應保持操作彈性，視個別產業表現，分散且均衡配置，以追求長期表現為主。操作建議價格反彈時應適度減碼，並可於未來12個月內留意中長期布局機會。

法人認為，展望2023年應持續關注總體面，包含俄烏戰爭、Fed貨幣緊縮節奏是否失控，及大陸穩增長策略是否奏效（房地產公司違約風險持續），石油組織每月月初舉行的OPEC+會議對於增減產油的共識，也左右原油價格表現。

資產管理業者建議，展望2023年儘管多數投資機構都認為，美國將迎來最低成長的年度，但其中仍不乏有機會表現的類股，建議投資人宜平衡布局股債市，並伺機尋找買點，針對全球天然資源可做中長期布局，或利用定期定額投資，持續納入配置規畫。