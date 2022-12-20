四大原因 投資級債有潛利

對於2023年投資布局，法人看好固定收益投資機會，尤其投資等級債，因為沒有股票波動、卻享有高股息的收益率。

富達多元資產團隊表示，看好投資等級債有四大原因：一、評價面具吸引力：在通膨高峰已過情形下，預估聯準會將會放緩鷹派升息立場，信用利差顯示市場已過度反映投資等級債負面訊息，投資等級債目前評價具優勢。二、隱含違約率高，投資債具優勢：目前美國與歐洲投資等級債信用利差隱含5年違約率超過歷史均值，顯示信用利差已過度反應未來違約率上揚幅度。

三、景氣趨緩有利投資級債，富達國際表示，今年大幅度升息及歐洲能源供應問題，預估全球景氣放緩，此將有利於投資等級債未來表現。四、投資等級債殖利率高於股利率。投資級債享有股票股利率，但其波動卻比股票低。

路博邁表示，由於利率市場在未來一段時間將繼續波動，因此維持減碼全球核心公債。雖然如此，越來越多固定收益資產的收益率看來已開始展現吸引力，有望成為獲取收益和分散風險的工具。

路博邁指出，目前投資債券是選擇更短的存續期和更高的品質。就現階段來說，新興市場債券所提供的收益，恐無法抵銷美元強勢和總體經濟前景普遍具挑戰性的風險。不過，目前報酬吸引力僅次於現金的短存續期的抗通膨證券（TIPS）目前實質收益率超過1％，而投資等級企業債券及部分結構性信用債看來也日漸具吸引力；至於殖利率曲線趨向平坦則意味著，短存續期非投資等級債券不但收益率理想，利率風險亦適中。