綠色金融啟動 ESG基金搶搭

瞄準台灣投資人存金融股債的市場需求，同時升息環境亦支持金融產業獲利提升，結合金融業營運穩健且具良好股債息收的特性，中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原20日指出，明年上半年進入升息尾聲最適合布局債券，因為利息高、未來降息時又有資本利得空間，而下半年經濟落底時，則股票有機會會上漲，未來基金股債配置為四比六，採月配息制、預估年配息率達5.5至6％。

張勝原表示，金融業因屬特許行業，進入門檻相對高，加上監管自金融海嘯後監管趨嚴，財務耐震能力更佳，這也讓金融業發行的投資等級債的綜合信用評級至「A-」，相較於所有企業的投資等級債的綜合信用評級為「BBB+」，優質的信用評等支撐著商品的穩定性。

鷹派升息造就債券殖利率攀升至近10年新高，其中金融短債達5.5％，而債券報酬來源以利息收益為主，波動較長天期債券低，提供基金保護性收益。

張勝原表示，金融投資級債、特別股及非投等債分別有5.4％、6.6％以及9.1％收益率，為近10年來高點，價格亦有上漲空間，為明年度投資焦點。

永豐臺灣ESG永續優選基金經理人許書豪則指出，為在2050年前實現淨零排放目標，政府積極引導企業及投資人重視環境、社會及公司治理議題，例如金管會就在今年9月推出「綠色金融行動方案3.0」，藉此強化金融機構在ESG上的角色，希望透過金融機構對投融資部位的盤查、風險與商機評估、策略規劃等，驅動各產業低碳轉型，帶動我國轉型至零碳經濟。

許書豪表示，明年經濟前景相對黯淡，股市震盪機率增加，投資人更須提防潛在風險，而ESG企業通常相對有能力打造長期穩健的經營績效，甚至提供高於市場平均的股東收益，所以不少公司也同時具備高股息特性，是投資人面對明年景氣不確定性的布局首選。